Украина и Румыния заинтересованы активизировать двусторонний диалог - посольство

Украина и Румыния заинтересованы активизировать двусторонний диалог между государствами.

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии в социальной сети Facebook.

"27 июня 2017 года посол Украины в Румынии Александр Баньков встретился с Государственным секретарем МИД Румынии Виктором Микулой по случаю вручения копий верительных грамот", - говорится в сообщении.

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В частности, посол Украины выразил благодарность за неизменную поддержку Румынией территориальной целостности, суверенитета нашего государства, а также жесткую позицию относительно необходимостисохранения санкций против РФ до выполнения ею Минских договоренностей.

"Стороны также обсудили повестку дня двусторонних контактов на ближайшую перспективу, в частности, проведение украинской-румынской совместной комиссии по вопросам экономического, промышленного, научного и технического сотрудничества и смешанной межправительственной комиссии по вопросам обеспечения прав лиц, относящихся к национальным меньшинствам. Выражена обоюдная настроенность на дальнейшую активизацию двустороннего диалога в интересах обоих государств", - отметили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 4 апреля назначил Александра Банькова чрезвычайным и полномочным послом Украины в Румынии.