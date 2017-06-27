Введение визового режима с РФ Рада может рассмотреть на следующей пленарной неделе - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключает, что на следующей пленарной неделе (11-14 июля) парламент рассмотрит вопрос о введении визового режима с РФ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Читайте такжеВопросы обороны и безопасности: Парубий отчитался о главных приоритетах Рады

"Есть вероятность того, что вопрос обращения в Кабинет министров о введении визового режима может быть на следующей пленарной неделе, если в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус. Я неоднократно подчеркивал, что эта идея для меня очень важна. Когда я был секретарем Совета национальной безопасности и обороны, эта идея была проголосована СНБО. Но очень важно, чтобы этот вопрос, если он войдет в зал, имел поддержку большинства. И поэтому мы ждем решения всех фракций по этому важному вопросу ", - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступает за принятие закона о введении визового режима для россиян до того, как Верховная Рада пойдет на каникулы.

"Безусловно, это (визовый режим с РФ, - УНИАН.) необходимо было делать сразу, системно с принятием решения о безвизовом режиме (с ЕС - УНИАН.). Но я надеюсь, ВР не пойдет на каникулы, пока это решение не будет принято и проголосовано", - заявил Турчинов.