Турчинов объяснил, почему жителей оккупированных территорий дополнительно проверяют перед получения биометрического паспорта

На оккупированных территориях Россия захватила базы данных, позволяющие идентифицировать получателей украинских загранпаспортов. Об этом в Харькове во время брифинга заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, комментируя информацию о дополнительных проверках жителей оккупированных территорий Украины перед получением биометрического загранпаспорта.

Читайте такжеОчереди за биометрикой: жители оккупированного Донбасса массово оформляют загранпаспорта (видео)"Мы можем не иметь базы данных, которая была захвачена российскими оккупантами, чтобы идентифицировать этого человека. Более того, проверить, не имеет ли он другого гражданства, или не имеет отношения к тем, кто предал Украину, не имеет ли отношения к спецслужбам Российской Федерации. Поэтому это займет время ", - сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что под видом украинских граждан для получения биометрического паспорта с оккупированных территорий могут прибыть российские террористы и диверсанты.

"Пребывание на оккупированной территории может иметь очень негативные последствия, в первую очередь, для нашей страны, потому что под фамилией гражданина Украины может к нам приехать и шпион, и террорист, и, скажем так, тот, кто должен быть за решеткой, а не отдыхать в европейских странах ", - подчеркнул Турчинов.

Он также выразил опасения, что под видом украинских граждан с биометрическими паспортами за границу могут направляться для дискредитации Украины завербованные российскими спецслужбами граждане.