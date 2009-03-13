Балога назвал дату президентских выборов

Глава Секретариата Президента Виктор Балога исключает возможность импичмента Президента. Об этом он заявил в интервью изданию "Коммерсант-Украина", комментируя соответствующую инициативу лидера коммунистов Петра Симоненко.

"Прежде всего действующий президент, выполняя свои функции, ни разу не нарушил Конституцию и законы Украины. А заявления члена фактической демократической коалиции Петра Симоненко – ведь именно благодаря ему проходят коалиционные голосования в парламенте – объясняются очень просто. Симоненко так воодушевился выполнением поручений Тимошенко, что скоро избиратели перестанут понимать, является он членом партии "Батькивщина" или главой Компартии. А что касается тех "нарушений", о которых он говорил сегодня, в том числе о назначениях губернаторов и изменениях в составе Совбеза, то Виктор Ющенко сделал их в ответ на слезные просьбы об этом госпожи Тимошенко, которая тогда очень хотела стать премьер-министром", - объяснил глава СП .

Отвечая на вопрос корреспондента о том, когда состоятся очередные президентские выборы, Балога сказал: "В срок, предусмотренный Конституцией,– 17 января 2010 года. У меня нет сомнений".

Чиновник также заявил, что Президент не собирается обращаться в Конституционный суд по поводу даты проведения выборов: "Выборы должна назначить Верховная рада, и я не думаю, что будет определена другая дата".