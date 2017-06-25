Агент "Зима", он же "Гравер": журналист рассказал о российском вербовщике офицеров СБУ в Одессе

Российский шпион, действующий агент «ФСБ» Игорь Ткаченко собирался вербовать в Одессе действующих офицеров СБУ. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Цаплиенко.

«Бывший начальник связи батальона "Днистро" так называемой ПМР, бывший военнослужащий подразделений ГРУ ГШ РФ. И... действующий агент ФСБ и Министерства госбезопасности Приднестровья. Приехал в Одессу вербовать офицеров СБУ. Или, как он сам говорит, "оценить, насколько они представляют интерес для нашей спецслужбы", - написал журналист.

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"Видимо, недооценил. Играть с украинскими контрразведчиками в шпионские игры опасно. После задержания мы встретились с ним, и он откровенно рассказал, что полученные данные передавал через и. о. Генконсула РФ в Одессе Евгения Шульцева", – добавил журналист.

Как сообщал УНИАН ранее, сотрудники Службы безопасности Украины предупредили в Одесской области создания агентурной сети российских спецслужб из работников правоохранительных органов. Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что организовать сеть российские спецслужбы приказали сотруднику «Министерства госбезопасности» непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Житель Тирасполя, который имеет двойное гражданство РФ и Молдовы, с 1995 года работает на приднестровские и российские спецслужбы. Сотрудники спецслужбы зафиксировали контакты злоумышленника с украинскими правоохранителями, которые отказались от работы на страну агрессора. Для возможного шантажа агент российских спецслужб записывал разговоры на специальную аппаратуру.