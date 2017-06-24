Новая руководительница управления образования и науки ЖОДА рассказала о реформах и изменениях в образовании области

Новая руководитель управления образования и науки Житомирской ОГА Лариса Шевчук рассказала о реформах и возможных изменениях в образовании области, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

“В первый день (на новой должности -УНИАН) я побывала в Запорожской области, которая, как и мы, присоединилась к проекту Марины Порошенко по внедрению инклюзивного образования. Посмотрели, какие библиотеки они отстроили, как они развивают образовательную среду, чтобы оно было удобным для всех. Увидели воочию реализацию, результат. Это будет одно из приоритетных направлений в области, поскольку мы подключились к этому проекту», - рассказала Шевчук.

Она уточнила, что в целом в Житомирской области до конца нового учебного года планируют создать 25 медиатек.

Также Шевчук отметила, что в рамках указанного проекта Марины Порошенко на Житомирщине создадут инклюзивные ресурсные центры – то, чего нет еще нигде в Украине, а положения о них должно только вступить в действие. Они будут работать вместо структуры психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), которая была предназначена для наполнения интернатов.

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«Специалисты ПМПК видели детей только тогда, когда приезжали и обследовали их. Теперь будет по-другому. Эти ресурсные центры будут на местах, в районах и объединенных территориальных общинах, специалисты будут знать всех своих детей с физическими и образовательными проблемами и оказывать им коррекционную помощь с 2-х лет. Процесс создания начнется примерно с сентября этого года, а сейчас мы уже планируем, как это должно быть», - сказала Шевчук.

Среди прочего, она рассказала и про другие насущные реформы, которые будут внедряться на Житомирщине: реформу профессионально-технического образования, создание нового образовательного пространства, а также министерский эксперимент, в котором примут участие 4 школы Житомирщины.

“Он заключается в том, что первоклассники будут учиться совсем по-другому. Будут определенные стандарты, которых учитель должен достичь в конце года, а вот каким образом он будет добиваться цели – он планирует самостоятельно, глядя на детей, составляя образовательные траектории каждого ребенка. Есть школы, которые также хотят приобщиться, поэтому мы думаем, что будет еще и областной такой эксперимент, чтобы любой желающий мог принять участие. Должна меняться система. Сейчас учитель пришел, постоял перед детьми, что-то рассказал, побыл артистом, а услышали ли его, или приняли для себя что-то ученики – неизвестно», - уточнила Шевчук.

Как сообщал УНИАН, 20 июня этого года начальником управления образования и науки Житомирской ОГА назначена Лариса Шевчук.