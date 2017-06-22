В Житомире представили нового начальника управления образования и науки облгосадминистрации

«Первый свой рабочий день на этом посту Лариса Петровна провела в командировке. Поэтому к работе приступает с новыми идеями и опытом. Надеюсь, что с новым руководителем нас ждут новые достижения и свершения», – цитирует Лагуту пресс-служба ОГА.

Лагута пожелал Ларисе Шевчук успехов и понимания от коллег, а коллектив попросил поддержать нового руководителя и работать в команде.

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Как сообщалось, Шевчук назначена на должность начальника управления с 20 июня, а в первый рабочий день перенимала опыт по развитию инклюзивного среды в Запорожской области.