Сыроид на пятый день голодовки забрала скорая помощь

Заместителя председателя Верховной Рады Оксану Сыроид, которая пятые сутки голодала под зданием Администрации президента, забрала скорая медицинская помощь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Объединение «Самопомич», Сыроид госпитализировали сегодня около 10.30.

Утром вице-спикеру стало плохо. У нее низкий уровень сахара в крови - 2,8 ммоль/литр - гипогликемия, брадикардия, гипотония, а также опоясывающие боли в животе с подозрением на панкреатит.

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Как сообщал УНИАН, Сыроид, которая избиралась в парламент по списку «Самопомочи», председатель фракции «Самопомич» Олег Березюк и народный депутат из этой фракции Тарас Пастух 19-20 июня объявили голодовку с требованием урегулировать вопрос вывоза мусора из Львова. Они голодают возле Администрации президента в Киеве.

Напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года. В городе накопилось более 14 тыс. тонн мусора.

23 июня во Львове начался вывоз накопленного мусора на полигоны в области.