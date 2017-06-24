В Белом доме допускают встречу Трампа и Путина в кулуарах саммита G20

США не исключают возможности встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в кулуарах июльского саммита Большой двадцатки (G20) в Германии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге для прессы, передает Reuters.

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"Насколько мы можем работать с Россией, чтобы решить некоторые проблемы и сотрудничать, если мы найдем эту готовность, мы хотели бы сделать это", - сказал он.

Напомним, ранее в Кремле заявляли, что никакой конкретики относительно возможной встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пока нет, однако есть понимание, что встреча все же может состояться.

Саммит G20 состоится в Гамбурге с 7 по 8 июля.