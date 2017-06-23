В деле Гужвы речь идет совсем о других статьях, а не о препятствовании журналистской деятельности - Сюмар

В деле главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы речь идет совсем о других статьях, а не о препятствовании журналистской деятельности.

Об этом сказала председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Украины Виктория Сюмар в комментарии УНИАН.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о преследовании издания «Страна.ua», Сюмар ответила: "Если будут предъявлены доказательства о взятке, то, конечно, это не имеет никакого отношения к свободе слова, потому что брать деньги за размещение тех или иных материалов или за их неразмещение, это классическое взяточничество и шантаж".

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По ее словам, сейчас важно, чтобы были серьезные доказательства по этому делу.

"Если это имело место (речь идет о шантаже и взяточничестве - УНИАН), то очевидно, что мы можем говорить о совсем других статьях, а не о препятствовании журналистской деятельности".

При этом Сюмар отметила: "Я надеюсь, что изданию точно не должно ничего угрожать, и оно должно дальше выходить и публиковать критические материалы».

Как сообщал УНИАН, лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко сообщил, что Гужва, задержанный по подозрению в вымогательстве и получении 10 тыс. долларов, вымогал эти деньги якобы за неопубликование компромата на народного депутата Дмитрия Линько.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян во время Часа вопросов к правительству в парламенте заявил, что следственные действия по Гужве велись с 31 марта.

Как известно, Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua».

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На своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал: «По материалам ГФС и прокуратуры г. Киева задержан Игорь Гужва, который вымогал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика». Луценко отметил, что у следствия имеются видео- и аудиодоказательства.

Сам Гужва заявил, что обыски в редакции проводились по сфальсифицированному делу.