Комитет Рады до конца сессии может рассмотреть снятие неприкосновенности с 5 нардепов

Первый заместитель председателя комитета ВР Украины по вопросам регламента и организации работы ВР Павел Пинзеник считает, что ВР до окончания этой сессии может рассмотреть представление о снятии неприкосновенности с пяти народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что время "позволяет рассмотреть представление и на этой сессии". При этом напомнил, что сейчас в комитет еще не поступили представления на этих 5 народных депутатов.

Он отметил, что согласно регламенту, комитет в 20-дневный срок должен рассмотреть данный вопрос.

Он напомнил, что 5 дней дается "фигурантам этих представлений для того, чтобы предоставить соответствующие объяснения".

"Грубо говоря следующая неделя пойдет на получение соответствующих объяснений, сбор материалов, а тогда спланируем нашу работу и в пределах 20-дневного срока, я думаю, как всегда успешно свою работу выполним".

На вопрос журналистов, возможно ли ускоренное рассмотрение этих представлений сразу в сессионном зале, Пинзеник напомнил, что парламент один раз пошел по такому пути в отношении народного депутата Украины Игоря Мосийчука и решением Высшего административного суда Украины парламентское постановление было отменено.

Он надеется, что та ситуация стала "хорошей прививкой", и теперь все будет делаться в рамках закона.

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Как сообщал УНИАН, вчера генеральный прокурор Юрий Луценко направил в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата от Радикальной партии Лозового, (в действиях которого усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн) и депутата Олеся Довгого (группа "Воля народа"), которого подозревают в причастности к незаконному выделению земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах.

Также Генпрокуратура направила в ВР представление в отношении Дейдея, «в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн».

Кроме того, ведомство просит ВР снять неприкосновенность с Розенблата, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долл.» и Полякова, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества». Поляков и Розенблат подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий уже направил представление в Регламентный комитет парламента.