Генпрокурор внес в Раду представление о привлечении к уголовной ответственности Розенблата

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Борислава Розенблата (фракция «Блока Петра Порошенко»). Об этом Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеГПУ согласовала снятие неприкосновенности с депутатов Розенблата и Полякова«Внес представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Б.Розенблата, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долл.», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 20 июня директор НАБУ Артем Сытник заявил, что в Генпрокуратуру направлены документы по представлению на снятие неприкосновенности с народных депутатов Розенблата и Максима Полякова.

В свою очередь руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уточнил, что это представление было подписано 19 июня и касается расследования факта получения неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и осуществление других действий, связанных с добычей янтаря.

Розенблат и Поляков отвергают все обвинения.

20 июня детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении шести лицам, причастным к вымогательству и получению взяток за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

В НАБУ уточнили, что подозрения объявлены двум охранникам депутата Розенблатта; помощнику-консультанту депутата Полякова, а также трем представителям межфракционного объединения Верховной Рады «Депутатский контроль».