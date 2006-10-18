У президентского закона про Кабмин есть существенные преимущества

Первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК представил президентский проект закона о Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, представление состоялось сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что президентский законопроект называется «О Кабинете Министров и центральных органах исполнительной власти». По его словам, в этом есть принципиальное отличие от правительственного законопроекта, поскольку президентский законопроект значительно шире.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что этот законопроект – первый существенный шаг к административной реформе в государстве.

А.ЯЦЕНЮК выделил ряд существенных преимуществ президентского законопроекта. В частности, он отметил, что законопроектом вносятся изменения в систему управления в Кабинете Министров и министерствах. По словам первого заместителя главы Секретариата Президента, сейчас в системе правительства существует целый ряд государственных комитетов, которые «непонятно для кого созданы и действуют сами для себя». По словам А.ЯЦЕНЮКА, Президент считает, что должна быть построена четкая вертикаль власти. В частности, в нее входят министерства, которые в соответствии с законопроектом, исполняют политическую роль, и подчиненные министерствам госкомитеты и агентства, которые реализуют административную функцию.

Также А.ЯЦЕНЮК сообщил, что законопроектом регулируются вопросы государственной службы. Он напомнил, что президентским законопроектом снова вводятся должности госсекретарей. При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что представление на их назначение является исключительной компетенцией Кабинета министров.

Кроме этого, по словам А.ЯЦЕНЮКА, законопроектом регулируется механизм скрепления решений Президента Кабинетом Министров. В частности, законопроектом предусмотрены механизмы скрепления президентских указов, но они сбалансированы процедурой их опубликования. А.ЯЦЕНЮК пояснил, что президентский указ не может быть опубликован без подписи премьер-министра и профильного министра.

Он напомнил, что этот законопроект планируется внести на рассмотрение парламента до конца текущей недели. По словам А.ЯЦЕНЮКА, если правительственный законопроект будет учитывать и позиции Президента, которые определены в президентском законопроекте, то «мы можем прийти к консенсусу и поддержать правительственный законопроект».

Как сообщал УНИАН, 13 октября правительство направило на рассмотрение Верховной Рады собственный проект закона о Кабинете министров. В тот же день пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сообщила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на будущей неделе внесет в парламент собственный проект этого закона. Секретариат Президента неоднократно критиковал правительственный проект закона о Кабмине.

Сегодня первый заместитель министра Кабинета министров - руководитель Управления правового обеспечения Секретариата Кабинета министров Александр ЛАВРИНОВИЧ высказал мнение, что президентский вариант законопроекта о Кабинете министров направлен на то, чтобы минимизировать возможности Кабмина самостоятельно реализовывать свои конституционные полномочия.