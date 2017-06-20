МИД рекомендует украинцам регистрироваться во время поездок в Россию на Кубок конфедераций

Российская Федерация ввела обязательную норму об обязательном взятии на учет иностранцев, которые прибывают на Кубок конфедераций-2017 в период с 1 июня по 12 июля, в связи с чем Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам регистрироваться в соответствующих органах МВД России. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МИД Украины.

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"Российская Федерация ввела обязательную норму о постановке на учет иностранцев, прибывающих на территорию городов Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочи в период с 1 июня по 12 июля 2017 во время проведения Кубка конфедераций-2017, в течение одних суток с момента их прибытия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что эта норма также будет действовать во время проведения в России Чемпионата мира по футболу-2018. МИД рекомендует украинцам регистрироваться в соответствующих территориальных органах Министерства внутренних дел РФ.

Напомним, что Россия ввела временную норму об обязательной регистрации иностранцев.