Порошенко наградил Яценюка, Климкина и руководителя офиса УНИАН в Евросоюзе за значительный вклад в евроинтеграцию

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении орденами ряда украинцев, в том числе экс-премьер-министра Арсения Яценюка, министра иностранных дел Украины Павла Климкина, а также руководителя офиса УНИАН в Европейском Союзе Ирину Сомер за значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины.

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Яценюк награжден орденом князя Ярослава Мудрого IV степени «за значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, введение Европейским Союзом безвизового режима, укрепление международного авторитета украины, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм».

Кроме того, Порошенко наградил орденом «За заслуги» III степени бывшего журналиста УНИАН Сергея Воропаева (посмертно), директора общественной организации «Институт мировой политики Алену Гетманчук, заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева, министра иностранных дел Климкина, посла Андрея Олефирова, руководителя офиса УНИАН в Европейском Союзе Ирину Сомер, председатель правления международного фонда «Возрождение», научного директора Института евроатлантического сотрудничества Александра Сушко и исполнительного директора общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко.