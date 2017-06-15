Климкин: Важно, чтобы Трамп встретился с Порошенко раньше, чем с Путиным

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин исключает возможность, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин могут согласовать вопросы, которые затем будут навязываться Украине для выполнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал журналистам.

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Глава украинского внешнеполитического ведомства сказал, что для Украины важно, чтобы встреча Порошенко с Трампом состоялась до встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером.

"Конечно, эмоционально, это для нас важно с точки зрения восприятия, так как у меня иногда спрашивают журналисты, а что, если Трамп встретится первый раз с Путиным, или (они) не согласуют что-то, что будет потом каким-то образом навязано Украине? Я однозначно говорю - 100% нет", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, президенты России и сша Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии, который состоится 7-8 июля 2017 года.