Социалисты во Львове проведут антиправительственную акцию

9 марта во Львове местные социалисты в рамках Всеукраинской акции протеста Социалистической партии Украины намерены пикетировать областную государственную администрацию, требуя «изменения антигосударственного украинского правительства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил 1-й секретарь Львовского горкома СПУ Василий МУЗЫКА.

По его словам, социалисты будут требовать отделения власти от бизнеса, “которые срослись, словно сиамские близнецы, изменения финансово-экономической политики правительства, именно благодаря которой и стало возможным банковское своеволие по отношению к народу”.

Львовские социалисты сравнивают стиль работы премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО со сталинским и заявляют, что «следующими мальчиками для битья – для премьера станут местные органы самоуправления».

«Премьер-министр занимается постоянным поиском и разоблачением врагов, которые мешают ей работать. Ежемесячно ТИМОШЕНКО объявляет имя очередного врага, который якобы виновен во всех бедах Украины. Врагом ноября стал СТЕЛЬМАХ, в декабре – ХОРОШКОВСКИЙ, в январе – ФИРТАШ. Врагом февраля ТИМОШЕНКО планировала сделать ПИНЗЕНЫКА. Очередным врагом Ю.ТИМОШЕНКО планирует объявить местные органы самоуправления, на которые хочет переложить всю ответственность за экономический беспорядок в государстве», - заявил главный львовский социалист.