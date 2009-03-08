Россия выдает кредиты в обмен на геополитическую лояльность. Такое мнение в интервью УНИАНвысказал директор Института энергетической политики Владимир МИЛОВ.

«России не выгодна экономическая дестабилизация в соседних странах. Это может обернуться экономическими, политическими и социальными проблемами для самой России. Но мне не нравится, что российская помощь очень политизирована. Мы явно выделяем деньги плохим правительствам, не имеющим внятного плана борьбы с кризисом, просто для «поддержания штанов», в обмен на геополитическую лояльность», - сказал В.МИЛОВ.

По его мнению, это касается и Беларуси и Киргизии, которым Россия дает деньги за вывод американской военной базы «Манас».

«Мы раздаем политическую помощь режимам, лояльным ПУТИНУ. Это неправильно», - уверен он.

Говоря о возможности предоставить Украине кредит в размере 5 млрд. долл., он отметил, что России с самого начала надо было предложить помощь Украине.

«Еще полгода назад было ясно, перед лицом каких серьезных экономических трудностей окажется эта страна (Украина). Разговор о 5 млрд. долл. ведется только сейчас, и он сопровождается явным политическим подтекстом. Москва явно пытается выторговать какие-то политические уступки в обмен на эту помощь. Речь должна идти не о политических уступках, а о том, насколько эффективно эти средства будут использованы властями Украины для борьбы с кризисом», - уверен В.МИЛОВ.