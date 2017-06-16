Самое популярное в мировой прессе об Украине: безвизовый режим и неэффективность стратегии развития Киева (инфографика)

По данным аналитиков Corestone Corp, в немецком издании Deutsche Welle достаточно критично отозвались о рейдерском захвате представителями политической партии «Народный Фронт» фитнес-центра «Софиевский» в центре Киева. По мнению авторов статьи, в Украине осуществление политики происходит по закону силы, а не публичных дискуссий.

Аналитический центр Atlantic Council высказал упреки мэру Киева Виталию Кличко и его команде за отсутствие видения долгосрочного развития столицы.

"Киевской мэрии не хватает стратегии развития столицы. Реформы неэффективны и несут лишь точечный характер", - отметили в аналитическом центре.

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В другой статье этого же аналитического центра говорится о мужественном духе украинцев, которым удалось выстоять против наступления российских войск и сохранить существование Украины как государства.