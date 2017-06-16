В Минобороны озвучили потери ВСУ с начала российской агрессии

С начала российской агрессии в Украине погибли 2696 украинский воинов и 9903 получили ранения.

Читайте такжеПосле тяжелых взрывных ранений на Донбассе умер командир саперной роты, у которого осталась беременная жена

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Ранее УНИАН сообщал, что сегодня утром вблизи пгт Новотошковка Новоайдарского района выстрелом врага из снайперской винтовки смертельно ранили украинского военнослужащего.