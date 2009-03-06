УНП: за отрицание Голодомора уже пора сажать

Украинская народная партия выступает за скорейшее принятие Верховной Радой законопроекта, который предусматривает введение уголовной ответственности за отрицание Голодомора 1932-33 годов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом заявил председатель Крымской организации Украинской народной партии Олег ФОМУШКИН.

«События в Севастополе доказывают, что вводить уголовную ответственность за отрицание Голодомора 1932-33 годов нужно уже в этом году”, - заявил политик, комментируя проведение активистами блока Наталии Витренко и «Русского блока» акции протеста против открытия севастопольским управлением СБУ выставки о Голодоморе 1932-33 годов.

«Сегодня, особенно в Крыму, антиукраинские политические силы позволяют себе «топтаться по костям замученных», отрицать смерти миллионов украинцев ради своих «инвесторов» из Российской Федерации», - считает председатель Крымской организации УНП.

«Таким образом, для того чтобы сделать невозможным продолжение этой антиукраинской и античеловеческой практики, украинские патриоты требуют, чтобы законопроект предусматривал не только уголовную ответственность отдельных лиц за отрицание Голодомора, но и запрещение деятельности политических партий и общественных организаций, которые прибегают к таким действиям», - подытожил О.ФОМУШКИН.