Рассмотрение по существу дела о госизмене Януковича суд назначил на 26 июня

Оболонский районный суд Киева назначил к рассмотрению по существу уголовное производство о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на 26 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня огласил председательствующий коллегии судей Оболонского районного суда Вячеслав Девятко.

"Суд в подготовительном судебном заседании, заслушав мнения сторон и изучив материалы, постановил назначить к рассмотрению по существу на 10.00 26 июня уголовное производство по обвинению Януковича Виктора Федоровича в государственной измене", - говорится в определении суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июня, Оболонский районный суд Киева в четвертый раз продлил подготовительное судебное заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Януковича.

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Прошлое заседание суд провел 29 мая.

Суд, в частности, решил обратиться в Высший совет правосудия на предмет проверки наличия элементов давления на суд в высказываниях генерального прокурора Украины Юрия Луценко, его заместителя Анатолия Матиоса и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Во время судебного заседания защита Януковича выступила против привлечения присяжных в случае назначения к рассмотрению по существу дела. Адвокаты настаивали на том, что рассмотрение должны проводить трое профессиональных судей.

Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям властей РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.