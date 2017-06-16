Донбасс вернется в состав Украины через 10 лет – западный журналист

Возвращение аннексированного Россией Крыма в состав Украины – это далекая перспектива. В то время, как возвращения «Л/ДНР» займет 10 лет. Такое мнение высказал старший вице-президент Центра анализа европейской политики и редактор авторитетного британского журнала The Economist. Эдвард Лукас в интервью «Апострофу».

По мнению Лукаса процесс возвращения Крыма пойдет значительно быстрее после того, как Украина станет успешной страной.

«Думаю, это очень далекая перспектива. Могу представить, что так называемые ДНР и ЛНР вернутся в состав Украины в течение десяти лет. Думаю, на возвращение Крыма уйдет значительно больше времени. И это произойдет только тогда, когда Украина станет успешной страной с высоким уровнем жизни и сильными демократическими институтами, на пути к интеграции или даже с членством в ЕС. Украина в 2037 году - это очень успешная страна, а Крым - все еще озабоченный собственным выживанием постсоветский регион, дотируется РФ. Это может что-то изменить, но я думаю, что процесс будет долгим», - считает Лукас.

Однако, восстановление контроля украинской власти на оккупованих территориях Крыма и Донбасса может произойти быстрее в случае потрясение для режима в России.

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«Единственное, что может это изменить - это потрясение для режима в России. Если вдруг, каким-то чудом, Гарри Каспаров станет президентом России, Крым вернется к вам на следующий день. Но я думаю, что такая вероятность составляет около 5% или еще меньше», - сказал Эдвард Лукас.

Как сообщал УНИАН ранее, российский президент Владимир Путин рассказал в интервью режиссеру-пропагандисту Оливеру Стоуну об оккупации Крыма. Говоря об аннексии украинского полуострова, Путин заявил, что это был выбор самих крымчан".

"Это не мы решили "присоединить" (оккупировать - УНИАН.) Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили "присоединиться" к России. Парламент, избранный еще по украинским законом, абсолютно "легитимный" парламент Крыма объявил о "референдуме". Парламент Крыма проголосовал подавляющим количеством голосов за "присоединение" к России", — пояснил оккупационные действия российский президент.