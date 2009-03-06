Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2009 год

Депутаты Киевского городского совета утвердили бюджет столицы на 2009 год с объемом поступлений и расходов – 18 млрд. 163, 4 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии. Проект бюджета поддержали 92 из 118 депутатов, присутствующих в зале Киевсовета. «Против» проголосовали 16 депутатов.

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ после голосования поздравил депутатов с принятием решения и подчеркнул, что это «победа здравого смысла и победа над политиканством».

В поступлениях городского бюджета субвенция из госбюджета составляет 1 млрд. 671,9 млн. грн., из которых на погашение задолженности за разницу в тарифах на тепловую энергию, услуги по водоснабжению и водоотводу – 472 млн. грн.

Отчисления в государственный бюджет составляют, как и ранее, 7 млрд. 421 млн. грн. Установлено, что по состоянию на 31 декабря 2009 года предельный объем долга Киева может составить 5 млрд. 439 млн. грн.

Наибольшие суммы поступлений в городской бюджет предусматривается получить с налогов на доходы и на прибыль – 11 млрд. 511 млн. грн., из которых налог с доходов физических лиц – 9 млрд. 979,3 млн. грн.; с платы за землю - 1 млрд. 334,5 млн. грн.

Объем неналоговых поступлений составит в 2009 году 1 млрд. 859,4 млн. грн., среди которых: доход от собственности и предпринимательской деятельности – 1 млрд. 633,3 млн. грн.; часть дохода госпредприятий, которая изымается в бюджет города – 190 млн. грн.; административные штрафы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения – 50 млн. грн.; плата за аренду коммунального имущества – 145,8 млн. грн.; собственные поступления бюджетных учреждений – 78,5 млн. грн.

Также бюджетом столицы предусмотрено, что объем доходов от операций с капиталом составит 1 млрд. 951 млн. грн. От приватизации коммунального имущества столица планирует получить 195 млн. грн.; поступления от продажи земли ожидаются в объеме 1 млрд. 756 млн. грн.

Поступления целевых фондов предусмотрены в размере 1 млрд. грн., в частности: паевые средства инвесторов – 639 млн. грн.; средства от платы за право использования мест, которые находятся в коммунальной собственности, – 140 млн. грн.; поступления от физических и юридических лиц на безвозвратной основе для финансирования мероприятий по улучшению жизни социально незащищенных слоев населения – 125 млн. грн.

Кроме того, бюджетом Киева предусмотрено, что от возвращения средств с депозитов или предъявления ценных бумаг будут получены поступления в объеме около 169 млн. грн.

Среди расходов городского бюджета в текущем году объем средств на госуправление составит 277 млн. грн.; на образование – 370 млн. грн.; на здравоохранение – 2 млрд. 61,7 млн. грн.; на социальную защиту – 2 млрд. 105 млн. грн.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на текущий год предусмотрены в объеме 1 млрд. 198 млн. грн., в том числе дотация предприятиям ЖКХ – 551,5 млн. грн.; средства на погашение разницы в тарифах жилищно-коммунальных услуг составляют около 472 млн. грн.

Расходы на культуру и искусство утверждены в объеме 216 млн. грн.; на СМИ – 29 млн. грн.; на физкультуру и спорт – 52 млн. грн.

Статья расходов на строительство предусматривает объем финансирования 2 млрд. 41 млн. грн., среди которых средства на строительство метрополитена – 367 млн. грн.; строительство заведений образования 105 млн. грн.; на жилищное строительство для обеспечения жильем отдельных категорий населения – 29 млн. грн.

На транспорт и дорожное хозяйство, связь и телекоммуникации в бюджете столицы на этот год предусмотрены расходы в объеме 391 млн. грн., в том числе компенсации за льготный проезд в автотранспорте – 25 млн. грн., электротранспорте – 95 млн. грн.

Расходы на строительство и реконструкцию автодорог составляют около 190 млн. грн.; на ликвидацию чрезвычайных ситуаций - 5,7 млн. грн.

Обслуживание внешнего долга столицы составит 580 млн. грн.

В бюджете также предусмотрено 62 млн. грн. на покрытие убытков предприятиям «Киевмлын» и «Киевхлеб».

Осуществление внешних заимствований в текущем году не предусматривается.

Как отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Роман ЯРОШЕНКО, в ходе проработки проекта бюджета в целом поступило 263 предложения от разных фракций, для реализации которых требовалось увеличение объема расходов бюджета в целом на 6 млрд. грн. В утвержденном бюджете учтены 114 предложений и увеличен объем расходов на 2,5 млрд. грн.

Кроме того, сегодня депутаты Киевсовета утвердили Программу социально-экономического развития Киева на 2009 год. Ее поддержал 91 из 117 депутатов, присутствующих в зале Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, главная смета столицы была принята к рассмотрению депутатами Киевсовета 19 февраля, ее планировалось утвердить 26 февраля. В то же время проведение заседания сессии 26 февраля было отменено. По информации секретаря Киевсовета О.ДОВГОГО, заседание было перенесено в связи с большим количеством предложений к проекту бюджета столицы, которые необходимо проработать перед вынесением на утверждение депутатами.