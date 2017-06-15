СНБО подаст Порошенко законопроект о восстановлении государственного суверенитета на Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) представит на рассмотрение президенту Петру Порошенко законопроект о восстановлении государственного суверенитета в оккупированной части Донбасса после заявления секретаря СНБО Александра Турчинова о необходимости перехода к новому формату защиты страны. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

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В аппарате СНБО состоялся анонсированный Турчиновым круглый стол с экспертами, которые специализируются на внешнеполитических, вопросах безопасности и оборонных вопросах, по обсуждению законопроекта «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей». В обсуждении также приняли участие представители государственных органов Украины.

По словам заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко, состоялась профессиональная дискуссия, в результате которой «концепция закона в целом была поддержана».

"В то же время поступило много предложений и замечаний, большинство из которых будут учтены при подготовке окончательной версии проекта, который будет представлен президенту Украины для внесения в парламент", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Порошенко подчеркнул, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать. «Если мы отменим АТО и одновременно не предоставим военным право действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украины беззащитной», - сказал Порошенко.

Ранее Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. «Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. Вместе с тем нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины», - сказал Турчинов. «Вместе с тем, пора перейти к новому формату защиты страны», - заявил он.

Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту права использовать Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования против агрессии РФ. Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе и военно-гражданскими администрациями.