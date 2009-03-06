ВР рассматривает назначение Наливайченко

Верховная Рада начала рассмотрение вопроса о назначении Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО на должность председателя Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО 5 марта снова внес в ВР представление о назначении В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины.

Ранее, 16 января, Президент уже вносил соответствующее представление, однако отозвал его 18 февраля “из-за большой заполитизированности вопроса назначения В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ”.