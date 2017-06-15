Евросоюз продлит действующие санкции против РФ – Линкявичюс
По словам главы литовского МИД, санкции продолжат "в том виде, в котором они есть сейчас".
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс отмечает, что Европейский Союз продолжит действующие санкции против Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств Украины Павлом Климкиным и Швеции Маргот Валльстрём в Администрации президента.
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"На данный момент мы обсуждали этот вопрос не один раз, и несомненно, мы имеем полный консенсус", - заявил Линкявичюс.
По его словам, "мы продолжим санкции в том виде, в котором они есть сейчас".
"Экономические санкции, персональные санкции и санкции относительно Крыма, и все это достаточно обоснованно", - отметил глава МИД Литвы.