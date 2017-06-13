Тука назвал сроки возвращения контроля над Донбассом (видео)

09:43, 13 июня 2017
Война
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На развитие событий на Донбассе могут повлиять мощные внешние факторы, отметил Тука.

Тука рассказал, сколько еще будет продолжаться агрессия РФ на Донбассе / фото УНИАН

Если не будет мощных внешних факторов, российская агрессия на Донбассе продлится три-пять лет. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

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"Я не думаю, что это (возвращение оккупированного Донбасса под власть Украины - Ред.) будет сейчас быстро. По моим оценкам, это может занять три-пять лет. Опять же, если не будет каких-то мощных внешних факторов, которые повлияют тем или иным боком на развитие событий. Это могут быть любые действия, в том числе обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами на фоне Сирии, Ираке, Карелии", - сказал он.

Ранее Тука заявлял, что процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса от боевиков и российских военных может начаться осенью 2017 года.

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Теги: #Тука о Донбассе#контроль над Донбассом