Тука назвал сроки возвращения контроля над Донбассом (видео)
На развитие событий на Донбассе могут повлиять мощные внешние факторы, отметил Тука.
Если не будет мощных внешних факторов, российская агрессия на Донбассе продлится три-пять лет. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
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"Я не думаю, что это (возвращение оккупированного Донбасса под власть Украины - Ред.) будет сейчас быстро. По моим оценкам, это может занять три-пять лет. Опять же, если не будет каких-то мощных внешних факторов, которые повлияют тем или иным боком на развитие событий. Это могут быть любые действия, в том числе обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами на фоне Сирии, Ираке, Карелии", - сказал он.
Ранее Тука заявлял, что процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса от боевиков и российских военных может начаться осенью 2017 года.