У Лаврова обещают ответить "по факту", если Украина введет визы для россиян

В МИД РФ заявили, что решение об ответных мерах будет приниматься «по факту» в случае введения виз Украиной для россиян

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я читаю позицию господина Климкина. Даже его позиция по этому вопросу постоянно меняется. Еще год назад он говорил, что он лично против введения визового режима (с РФ – УНИАН), потом он говорил, что лично не против, начал предлагать какие-то модифицированные подходы к этому вопросу», - сказала Захарова.

«Очень сложно понять, что они в результате сделают: визовый режим, не визовый режим. Соответственно, отвечать или не отвечать мы будем по факту. Когда будет действие, тогда оно будет анализироваться, что в очередной раз придумал «киевский режим», - подчеркнула она.

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Как сообщал УНИАН, 6 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева. «Когда всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?» - вопросил он.

О подготовке введения визового режима с РФ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 22 декабря 2016 года. 30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что с 2017 года парламент сможет прийти к согласию относительно введения визового режима с Россией.

1 июня 2017 года в Минюсте заявили, что Украина готова к введению визового режима с РФ, но необходимо политическое решение.