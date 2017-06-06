Россия введет "ответный" визовый режим с Украиной - Лавров

Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"... Когда всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?", — передает РИА Новости слова российского министра иностранных дел.

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При этом он подчеркнул, что Москва не ведет черных списков украинцев, за исключением единичных случаев.

"Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом", — добавил Лавров.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке введения визового режима с РФ.

30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что с 2017 года парламент сможет прийти к согласию относительно введения виз с Россией.

1 июня 2017 года в Минюсте заявили, что Украина готова к введению визового режима с Российской Федерацией, но необходимо политическое решение.