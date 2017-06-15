Депутаты и военные инициируют создание Министерства по делам ветеранов. Об этом они сказали в ходе круглого стола в пресс-центре Українських Новин.

"Чтобы защитить добровольцев, добробатов и ветеранов необходимо "создать Министерство, определить его функции. Потому что Министерство Здравоохранения , Министерство Социальной политики и Министерство обороны не справляется со своими функциями", - сообщил глава Совета "Всеукраїнської спілки ветеранів війни" Попович Владимир.

Депутат Рады Михаил Гаврылюк ("Народный фронт") отметил, что ситуация сложившаяся в Украине спровоцировала необходимость прекратить бесконтрольность в действиях и ввести единое централизованное управление боевыми операциям в зоне АТО, а также создать рабочую группу и обсудить концепцию нового министерства и донести их до соответствующего комитета.

В то же время, начальник управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины Татьяна Тимошенко сказала, что необходимо проанализировать работу уже созданной Государственной службы по делам ветеранов и изменить прежде всего работу этой структуры. А Министерство, в свою очередь, должно иметь свои функции, а не дублировать их в уже созданных органах. Например, в Америке начинают работать с семьями бойцов, еще до их отправления на фронт. Их готовят к изменениям, которые будут после возвращения воина домой. У нас же такого нет".

Заместитель главы ГО "Спілка ветеранів АТО Святошинського району міста Києва", координатор програм в БФ "Блага Надія" Топоренко Дмитрий сказал о том, что во всем хаосе проблем с которыми сталкиваются добровольцы нужно прийти к конкретике, а именно нужно создать орган, чтобы существующие организации, асоциации, фонды могли взаимодействовать и изменять сложившуюся ситуацию".

В ходе дискуссии инициаторы Policy&Politics Platform отметили, что в парламенте текущего созыва было зарегестрировано 13 законопроектов о легализации добровольцев, но был принят только один.

В ходе круглого стола прозвучала информация от Сергеева Кирилла (почетный глава ГО "Товариство ветеранів АТО"), что законопроект о добровольцах должен быть зарегестрирован депутатом Игорем Лапиным ("Народный фронт") на следующей неделе (19 - 23 июня). Ведь статуса участника недостаточно для получения льгот. Для этого нужно признать добровольцев – военнослужащими и уравнять их в правах. При этом данный закон устанавливает, что право на льготы и получение статуса "участник боевых действий" имееют только те бойцы добровольческих формирований, которые вошли в официальные структуры правоохранительных органов и Вооруженных сил Украины.

Военные, в свою очередь, предлагают усовершенствовать систему выдачи УБД и составлять открытые списки бойцов добровольческих формирований, а также настаивают на том, что в министерстве должны быть реальные люди, которые воевали, реальные добровольцы.