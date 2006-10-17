Луценко не исчерпал свои возможности в правительстве Януковича

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверил, что не ощущает никакого давления со стороны премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время пресс-конференции в городе Косив по окончании выездной коллегии УМВД в Ивано-Франковской области.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «возможности работы министра внутренних дел в правительстве ЯНУКОВИЧА не исчерпаны». Поэтому он «спокойно работает в своей должности».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что у него «не очень комфортные, но деловые отношения» с В.ЯНУКОВИЧЕМ. «Честно говоря, мне тяжело общаться с теми людьми в правительстве, с которыми я имею непростые отношения на политической почве. Но в том , что касается моей профессиональной деятельности, я ни разу не почувствовал никакого давления от ЯНУКОВИЧА», - сказал министр.

Отвечая на вопрос об оппозиции «помаранчевых» министров, он сказал, что «не является членом «Нашей Украины» и не является выдвиженцем «Нашей Украины». «Однако я принадлежу к тем, чья судьба неразрывно связана с Майданом, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО. - Поэтому Президент Украины может рассчитывать на меня. Хотя он также может принять решение о моей отставке или дальнейшей работе в правительстве ЯНУКОВИЧА».