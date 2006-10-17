Симоненко обвинил Ющенко в тайном вооружении грузинской армии

Под прикрытием президента Виктора Ющенко Украина осуществляет нелегальную продажу оружия в Грузию. Об этом заявил лидер фракции КПУ Петр Симоненко.

По его словам, "официальный Киев – это центр нелегальной торговли оружием". "Уже больше 40 танков продано в Грузию, а также продаются ракетные установки и комплексы, другие виды оружия", – сообщил лидер КПУ.

Симоненко полагает, что по инициативе президента и его команды, которые позволяют незаконную продажу оружия в Грузию, Украина может стать "заложницей международных конфликтов".

Парламентская фракция коммунистов, по словам Симоненко, инициирует создание в Верховной Раде следственной комиссии по фактам незаконной продажи оружия за рубеж. "Необходимо разобраться с "Укрспецэкспорт", создать комиссию по незаконной продаже оружия", – уточнил лидер украинских коммунистов. По его мнению, за продажей украинского оружия стоят "миллионные доходы некоторых генералов", а факты нелегального экспорта вооружения скрываются при помощи организации пожаров на военных складах.

Лента.ру