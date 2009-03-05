Кучма понимает, почему через 15 минут половина ВР была в Нафтогазе

Экс-Президент Украины Леонид КУЧМА уверен, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» вызван приближающимися президентскими выборами.

Об этом он сказал сегодня во время видеомоста Киев - Москва - Тбилиси - Ереван "Украина и СНГ во время мирового финансового кризиса".

«Это очередной знак непредсказуемости нашей власти. Если судить с политической точки зрения, то, несмотря на призывы нашего Президента прекратить до 1 июля говорить о президентских выборах, президентская кампания уже началась», - сказал Л.КУЧМА.

По его мнению, вчерашние события в НАК «Нафтогазе» являются политтехнологией .

«Разве может штурмовать «Альфа» «Нафтогаз», а там уже 20 камер стоит и все это снимает. А через 15 минут половина Верховного Совета уже в «Нафтогазе». Через несколько часов – решение суда. Разве можно поверить, что все это происходило спонтанно?», - спросил Л.КУЧМА.

Он считает, что такие события организовываются «на смех мировому сообществу», хотя за этим стоят реальные экономические интересы.

Также экс-Президент отметил, что Россия могла бы сыграть позитивную роль в разрешении этого спора, но для этого надо открыто заявить, кому принадлежит этот спорный газ.

«Почему России тут четко не сказать где, чей газ находится в украинских хранилищах. Чтоб не спорили наши властители, а четко сказала – это газ «РосУкрЭнерго», «Нафтогаза», «Газпрома» или туркменский газ. Тогда бы прекратилась политическая спекуляция», - считает Л.КУЧМА.

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

Вчера, 4 марта, в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводили следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа. При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку с вчерашнего дня осуществляются попытки блокирования расследования».

И.о. председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы, который своим постановлением прекратил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе на 17 марта.