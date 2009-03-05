Хорошковский: таможня легализовала краденный газ

Заместитель главы Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет, что Энергетическая региональная таможня Государственной таможенной службы, выписав таможенную декларацию, «фактически легализовала краденный транзитный газ».

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию «Украинская правда».

«Выписав таможенную декларацию, они фактически легализовали краденное. Это произошло в ночь с пятницы на субботу, в нерабочее время, по поводу газа, который Кабинет Министров считает своей собственностью, а компания «РосУкрЭнерго» – своей», – сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

При этом он добавил, что «при проведении растаможки базу таможенной службы отключили от электричества, потому что СБУ видит эту базу в он-лайне».

«Сотрудники таможни, которые проводили эти операции, сделали огромное количество ошибок в заполнении таможенной декларации. Они могут квалифицироваться или как служебное нарушение, или как служебное преступление. То есть, таможенниками были сделаны действия, которые привели к тому, что исчез транзитный газ «РосУкрЭнерго», а вместо него появился вообще непонятно какой газ», – добавил В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Он также отметил, что «у «Нафтогаза» не хватило денег на полную растаможку. И они растаможили половину – не 11 млрд., а 6,3 млрд. куб. м. А что случилось с остальным газом – непонятно. Он что – испарился? Он уже и не транзитный, но еще не имеет статуса импортированного. В таможенной декларации есть ссылки на номера контрактов. Чтобы выяснить, что это за контракты, и была произведена выемка документов».

По его словам, «произошла манипуляция. 1,7 млрд. долл. в однодневном режиме сперва пришли из России на счет «Нафтогаза», а потом вышли из Украины назад в Россию. При этом деньги не покидали банк. Я думаю, обществу важно знать, что это за операция, по которой 1,7 млрд. долл. в один день зашло в Украину и тут же вышло. Причем такие операции производились дважды. Насколько я понимаю, первый раз деньги прошли как предоплата со стороны «Газпрома» за транзит по территории Украины. Потом эти деньги вышли с территории Украины обратно на счет "Газпрома" как покупка долговых обязательств «РосУкрЭнерго» на эту сумму. А вторая сделка происходила с целью создать видимость экспортно–импортных операций по газу. Однако это тянет на служебное преступление, на присвоение в особо крупных размерах».

«Что это вообще за газ, который во время второй прогонки 1,7 млрд. долл. «Нафтогаз» сперва продал, а затем купил назад? Это огромный объем газа! Откуда он взялся в хранилищах Украины? Если это был украинский газ, то почему он был продан России по 154 долл. – если мы сами покупаем у России по 360 долл.?», – добавил он.

Также он уточнил, что 2 марта следственное управление СБУ возбудило уголовное дело по статье 191 часть 5 – присвоение в особо крупных размерах. В рамках этого дела следственные действия производятся в трех структурах – Государственной таможенной службе, НАК «Нафтогаз Украины» и ДК «Укртрансгаз».

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометрами природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

4 марта в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что неизвестные люди в черной камуфляжной форме в и масках ворвались в здание НАК в Киеве.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа. При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня происходят попытки блокирования расследования».

Вечером 4 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» возник не из-за противостояния Президента и премьера, а является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа.

«Они хотели, безусловно, применить все свои рычаги влияния, включая и силовые структуры, для того, чтобы не расстаться с 11 млрд. кубометров газа и 5 млрд. долл. как результат. Это очевидно. И если кто-то думает, что это борьба личностей, то это банальная борьба коррупционной группы за деньги, которые им не принадлежат», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня, 5 марта, появилась информация, что следователи СБУ в сопровождении бойцов «Альфы» проводят обыск в здании «Укртрансгаза» в Киеве.