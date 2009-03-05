Тимошенко предложит Ющенко уволить одесского губернатора

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена сегодня направить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО представление об увольнении председателя Одесской областной государственной администрации Николая СЕРДЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщила сегодня на совещании в Кабинете министров по вопросам урегулирования проблем автоперевозчиков, бастующих на трассе Киев-Одесса, комментируя заявление атовперевозчиков о незаконных действиях главы Одесской ОГА.

«Я прекрасно знаю качество работы этого человека, качество самого человека, поэтому сегодня на заседании правительства мы подготовим представление на увольнение и на назначение – подумаем над достойной кандидатурой, которая есть в Одесской области, чтобы его назначить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр подчеркнула, что у нее претензий к губернатору больше, чем у автоперевозчиков.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО высказала сожаление в связи с тем, что увольнение и назначение глав областных государственных администраций происходит с нарушением Конституции.

«Что сегодня происходит? Конституция в сторону, назначают исполняющих обязанности без представления правительства и потом так работает, как губернатор Одесской области», - пояснила она.