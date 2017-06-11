Президент Словакии призвал Украину не останавливаться на пути реформ в связи с введением безвиза с ЕС

Президент Словацкой Республики Андрей Киска призвал Украину не останавливаться на пути реформ в связи с введением безвизового режима со странами-членами Европейского Союза и другими странами Шенгенской зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко на словацко-украинской границе.

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Президент Словакии назвал 11 июня - день начала действия безвизовых между Украиной и Евросоюзом - прекрасным днем как для украинцев, так и для словаков.

«За этим днем кроется много усилий, много тяжелой работы. Украина выполнила свои обещания и то же сделал Европейский Союз. Так должно быть: каждый должен выполнять свои обязанности», - заявил Киска.

«Хочу вас призвать, чтобы вы и в дальнейшем проводили реформы. Реформы требуют много усилий. Это значит, что вы должны продолжать их выполнять, и я вам скажу, что это ставит перед гражданами очень много требований, но, поверьте мне, что это очень выгодно для вас», - подчеркнул лидер Словацкого государства.

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При этом он заверил, что Словакия и впредь будет поддерживать Украину, чтобы «она направлялась в Европейский Союз, где вам следует быть».

Также Киска подчеркнул: «Дорогие соседи, приветствуем в Европе!».