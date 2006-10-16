Украина и Россия договорились о демаркации госграницы

Украина и Россия договорились приступить к демаркации российско-украинской государственной границы, сообщает РИА «Новости».

"С Украиной мы договорились приступить к демаркации границы", – сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ. В ходе заседания министры обсуждали вопрос о договорно-правовом оформлении государственных границ стран СНГ.

По словам министра, Россия считает важным урегулирование вопросов, касающихся границы. "Эти проблемы носят сугубо двусторонний характер, ничего не добавится при обсуждении их в формате СНГ", – отметил С.ЛАВРОВ.