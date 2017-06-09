Бойко и Тимошенко стали наименее эффективными лидерами фракций - КИУ

В КИУ, в рамках проекта "Дослівно", определили лидеров фракций, которые работали эффективно и худше в 2017 году (январь-май). Рейтинг был составлен на основе критериев: посещаемость заседаний Совета и комитета, участие в голосованиях, успешность законопроектов и правок, качество законопроектов (на основе выводов Главного научно-экспертного управления Верховной Рады и Министерства финансов Украины), сообщает пресс-служба КИУ.

Следовательно, согласно сообщению КИУ, антилидерами рейтинга стали Юрий Бойко («Оппозиционный блок») и Юлия Тимошенко (ВО «Батькивщина»). У них низкие показатели посещаемости комитетов, они игнорировали голосование в Раде и не продемонстрировали активности в законодательной работе.

Юрий Бойко посетил все 100% заседаний Рады, но при этом принял участие только в 2% голосований. За пять месяцев работы Рады лидер Опоблока проголосовал 36 раз с 1809 возможных. Ю. Бойко также не посетил ни одного из восьми заседаний комитета. Он зарегистрировал 3 законопроекта, 2 из которых получили отрицательные заключения Минфина и ГНЭУ. При этом Ю. Бойко с начала работы ВРУ до сих пор не предложил ни одной правки.

Читайте такжеВ КИУ назвали победителей на выборах в 9 городских советов объединенных общин по партийным спискам

«Ю. Тимошенко посетила 61% заседаний Рады, что является худшим показателем среди глав фракций. По данным письменной регистрации в течение января-мая лидер «Батькивщины» пропустила почти треть заседаний парламента – 23 из 53 (из них 15 по неизвестным причинам). В Целом Ю. Тимошенко в этом году приняла участие лишь в 18% голосований (336 с 1809). Также она присутствовала лишь на 1 из 7 заседаний комитета, инициировала 5 законопроектов (ни один из которых не стал действующим) и не подала ни одной правки», - говорится в сообщении.

В то же время, согласно показателям рейтинга, лучшим лидером фракции стал председатель фракции БПП. Герасимов. Он посетил 91% заседаний Совета и принял участие в 83% голосований, что является лучшим показателем среди лидеров фракций.

«На втором месте – глава фракции «Народного Фронта» М. Бурбак. Он посетил 87% заседаний Совета и принял участие в 68% голосований. Председатель НФ лучшее среди глав фракций посещал заседания комитета. Он присутствовал на 7 из 8 заседаний Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью», - говорится в сообщении.

Третье место в рейтинге разделили А. Березюк («Самопомич») и О. Ляшко (РПЛ).

А. Березюк посетил 78% заседаний Совета и принял участие в 76% голосований, О. Ляшко - 96% заседаний Совета, но при этом пропустил половину голосований. Он также присутствовал лишь на трети заседаний Комитета по вопросам налоговой политики.

Как сообщал УНИАН ранее, 208 народных депутатов пропустили более половины голосований Рады в мае. Из них 60 – пропустили более 90% голосований.

Отдельные народные депутаты не приняли участия ни в одном голосовании в течение месяца. Это касается девяти нардепов.