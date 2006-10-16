В Москве убит управделами ИТАР-ТАСС

15:05, 16 октября 2006
Политика
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Тело Анатолия Воронина нашел дома шофер

Сегодня ночью в своей квартире убит управляющий делами ИТАР-ТАСС Анатолий Воронин.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.

"Тело управделами с признаками насильственной смерти обнаружил в квартире в Большом Кондратьевском переулке его шофер, который сообщил о случившемся в правоохранительные органы", - сообщили в прокуратуре.

 

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