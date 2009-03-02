ЕС и Россия будут навязывать Киеву деньги, лишь бы не было дефолта?

Европейский Союз и Российская Федерация не заинтересованы в дефолте Украины и окажут необходимую помощь.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции выразил директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ.

Он считает, что дефолта в Украине не будет не только из-за того, что отечественная экономика имеет запас прочности, но и потому, что “дефолта Украины не хотят ни Евросоюз, ни Россия”.

“Они будут навязывать нам деньги, будут говорить: “Возьмите, пожалуйста, возьмите, рассчитывайтесь и так далее”, - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Он обратил внимание на то, что Украина имеет один из наименьших показателей внутреннего валового продукта по сравнению с соседними государствами, хотя ее размеры и возможности значительно больше. “За рубежом понимают, что у нашей страны есть потенциал, поэтому готовы дать средства. Там убеждены, что Украина их вернет”, - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, ряд отечественных и зарубежных экспертов прогнозируют, что Украина способна выдержать финансовый кризис и причин для ее дефолта нет. В частности, об этом 26 февраля заявил известный экономист, старший сотрудник Института мировой экономики Андерс АСЛУНД.

Глава Европейского департамента Международного валютного фонда Марек БЕЛКА 24 февраля заверил, что МВФ не видит риска дефолта стран Центральной и Восточной Европы, которые сильно пострадали от финансового кризиса.

1 марта на неформальном саммите ЕС по преодолению кризиса премьер-министр Венгрии Ференц ДЮРЧАНЬ выступил с инициативой создать фонд помощи странам Восточной Европы в размере 190 млрд. евро. При этом он выразил убеждение, что только в 2009 году экономика этих стран, страдающая, в том числе и вследствие больших внешних заимствований, будет нуждаться в рефинансировании в 300 млрд. евро, чтобы не претерпеть дефолт.