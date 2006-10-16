Мороз рассчитал Ющенко и Януковича на первый-второй

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что руководителем государства является Президент Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, кто, по его мнению, является первым лицом в стране.

А.МОРОЗ отметил, что «нигде в Конституции рейтинги не приводятся и ранжиры не выставляются – каждый отвечает за свое дело». По его мнению, главой государства является Президент, «и нет никаких сомнений относительно этого». Председателем исполнительной власти, по словам А.МОРОЗА, является премьер-министр, поскольку правительство - высший орган исполнительной власти, а сам А.МОРОЗ является председателем законодательной власти – «и всем хватает полномочий. А кто хочет расставлять себе места, пусть раскладывает, как считает нужным. Я при этом остаюсь при мнении, что Президент - первое должностное лицо в стране». При этом А.МОРОЗ добавил шутя, что «второе– мы все вместе с вами».