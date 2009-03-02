Политологи ожидают очередной ссоры Ющенко и Тимошенко

Политологи подвергают сомнению намерения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО прекратить взаимную критику и объединиться во имя преодоления кризиса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявили директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ и эксперт корпорации стратегического консалтинга “Гардарика” Константин МАТВИЕНКО.

Так, М.ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что уже в ближайшее время станет очевидным, насколько Президент был искренним, когда предложил премьеру прекратить взаимные обвинения и нападки. “Я не верю, что В.ЮЩЕНКО склонен пойти на примирение (с Ю.ТИМОШЕНКО - УНИАН), поэтому я ожидаю очередной раунд противостояния, возможно, уже на этой неделе”, - сказал эксперт.

В то же время, считает он, вероятность консолидации украинской власти существует, хотя и по другой причине.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ заметил, что послы стран “Большой семерки” 26 февраля во время встречи с ними Президента Украины дали четко понять, что руководство их государств заинтересовано в понимании украинской власти и объединении ее усилий в борьбе с кризисом. “Поэтому есть надежда, что некоторое время В.ЮЩЕНКО будет воздерживаться от войны”, - добавил эксперт.

К.МАТВИЕНКО, со своей стороны выразил мнение, что для украинского общества уже не актуально - достигнут примирения Президент и премьер, или нет. “Ресурса для выведения страны из кризиса ни та, ни другая сила не имеет... Поэтому для нас не имеет значения, помирятся или не помирятся В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО 27 февраля во время совещания при участии премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, председателя ВР Владимира ЛИТВИНА, председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА и представителя оппозиции Николая АЗАРОВА (Партия регионов) призвал объявить мораторий на политические распри и забыть о президентских выборах до 1 июля.

Президент подчеркнул, что сегодня необходимо отбросить политику и совместно работать над преодолением экономического кризиса. Он отметил, что ситуация уже переходит критическую границу, и поэтому надо остановиться.

Во время совещания глава государства, глава правительства и спикер парламента также договорились о совместных действиях по преодолению кризиса.