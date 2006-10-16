Подозрения Катеринчука подтверждаются

Народный депутат Петр ПОРОШЕНКО не исключает, что на съезде партии “Народный Союз Наша Украина” 21 октября в руководящие органы партии будут включены многие новые люди.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя заявления члена фракции “Наша Украина”, председателя исполкома НСНУ Николая КАТЕРИНЧУКА.

П.ПОРОШЕНКО считает вполне уместным предложение Н.КАТЕРИНЧУКА относительно возможности поднять на съезде вопрос о выражении вотума доверия руководству партии.

Он не исключает, что в руководство НСНУ на съезде могут быть избраны новые люди.

Также П.ПОРОШЕНКО сообщил, что готовится документ о действиях в оппозиции и, скорее всего, к среде, 18 октября, он будет вынесен на рассмотрение заседания президиума НСНУ.

Как сообщал УНИАН, Н.КАТЕРИНЧУК считает, что все руководство НСНУ должно подать в отставку. Он выразил надежду, что съезд НСНУ “утвердит позицию, что мы остаемся в оппозиции, и что должно измениться все руководство партии, в том числе я должен уйти в отставку. Должны прийти новые люди, которые удачнее будут вести политику партии, и будут полезными и для Президента и для общества». По его мнению, в существующем формате “к сожалению, мы не будем понятными для людей. Мы будем и в дальнейшем терять доверие людей, которое в настоящее время дошло до критической черты”.