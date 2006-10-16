На одного из губернаторов завели уголовное дело

Относительно одного из руководителей областных государственных администраций Украины возбуждено уголовное дело.

Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Алексей Бебель.

"Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело относительно одного из глав областных государственных администраций по часте 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины", - сообщил Бебель.

Бебель не стал называть фамилию этого губернатора "учитывая ограничения, установленные Гражданским кодексом".

Часть 2 статьи 345 касается преступления "умышленное причинение работнику правоохранительных органов или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей".

Как известно, в сентябре произошел инцидент между губернатором Запорожской области Евгением Червоненко и прапорщиком, который отказался пропустить его в приемную премьер-министра Виктора Януковича.

Червоненко категорически заявил в комментарии "Украинской правде", что не бил охранника.

Украинская правда