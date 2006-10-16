Следов торможения ”Тойоты”, которой управлял погибший депутат Оробец, нет

Следов торможения автомобиля "Тойота-Камри", за рулем которой сегодня утром в Киеве погиб народный депутат Украины Юрий Оробец, нет.

Об этом УНИАН заявили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Его сотрудники также отметили, что, двигаясь по Оболонскому проспекту в направлении Московского проспекта, "Тойота-Камри", которая принадлежала Ю.Оробцу, выехала на газон распределительной полосы, проехала по нему 103 метра, после чего ударилась в рекламный щит.

По словам собеседника агентства, дорога в этом месте была сухой, имеет три ряда движения в одном направлении, однако объективные причины, из-за которых произошла авария, можно будет установить лишь после проведения ряда экспертиз, в том числе - судебно-медицинской и автотехнической.