Суд в аннексированном Крыму продолжит рассмотрение дела журналиста Семены 14 июня – адвокат

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя продолжит рассматривать дело крымского журналиста Николая Семены 14 июня.

Об этом сегодня сообщил адвокат Семены Алексей Попков в комментарии Крим.Реалии.

«Длительная (на заседании 5 июня - УНИАН) рутинная работа, связанная с объявлением письменных доказательств. Как сказал представитель государственного обвинения, были объявлены окончательно документы: различные акты осмотров, справки от оперативно-розыскных мероприятий, переводы документов. Следующее заседание назначено на 12 часов 14 июня», - отметил адвокат.

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Как сообщал УНИАН, подконтрольные России власти Крыма обвиняют Семену в "публичных призывах к сепаратизму" в одной из его статей против аннексии полуострова. Ему грозит 5 лет лишения свободы.

Семена находится под подпиской о невыезде. Дело журналиста засекречено, подробности следствия неизвестны. По словам адвокатов, в деле доказательств обвинения - фактически только лингвистическая экспертиза текста статьи "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма".

Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию прекратить преследование Семены.