Подконтрольный России суд в Крыму рассмотрит дело журналиста Семены

Защита ходатайствовала об обеспечении доступности и гласности судебного процесса, суд 20 марта перенес слушания на две недели. Перед началом слушаний Семена заявил журналистам, что не признает вины, передает «Радио Свобода».

Также он отметил, что у него «не было ни малейшего намерения призывать к нарушению территориальной целостности России», в чем его обвиняют. По словам Семены, его материалы содержали «призыв не к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, поскольку ее нарушил сам Совет Федерации России, присоединив к себе территорию Крыма». «А это призыв к восстановлению целостности Российской Федерации и Украины как соседних государств», - сказал журналист Семена.

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Дело в отношении Семены было возбуждено весной прошлого года. По версии обвинения, журналист нарушил российское законодательство в статье о блокаде Крыма с украинской стороны. Сам Семена настаивает, что реализовывал свое право на «свободу слова».

Защита Семены, Международная и Европейская федерации журналистов, а также Офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, но положительного ответа они не получили.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление, в том числе и на Семену.