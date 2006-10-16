Ющенко поручил разработать законопроект о признании ОУН-УПА освободителями

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров разработать законопроект об украинском освободительном движении 20-50-х годов XX столетия, статусе и социальной защите его участников, в котором, в частности, предусмотреть признание деятельности организаций, боровшихся за Украинское самостоятельное соборное государство в 20-50-х годах XX столетия, украинским освободительным движением.

Об этом идет речь в Указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.

Президент также поручил правительству разработать вместе с Национальной академией наук Украины комплекс мероприятий на 2006-2007 годы, направленных на всестороннее изучение и объективное освещение участия украинцев во Второй мировой войне, других военных конфликтах XX века, предусмотрев, в частности:

– осуществление обстоятельных научных исследований, проведение научно-практических конференций, международных семинаров, круглых столов;

– издание исторической и научно-популярной литературы по этим вопросам;

– организацию создания и демонстрации научно-популярных фильмов и документально-публицистических передач;

– проведение соответствующей разъяснительной и просветительской работы, в частности в средствах массовой информации.

Этим же Указом В.ЮЩЕНКО поручил Министерству культуры и туризма Украины вместе с Национальной академией наук Украины обеспечить всестороннее и объективное освещение в учебно-воспитательном процессе вопросов, которые касаются участия украинцев во Второй мировой войне, других военных конфликтах XX века, деятельности украинского освободительного движения, в частности, Украинской повстанческой армии, Украинской военной организации, Организации украинских националистов, Украинского главного освободительного совета; использование исследований отечественных ученых об освободительной борьбе Украинского народа в программах общеобразовательных и высших учебных заведений.

Министерству культуры и туризма Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено обеспечить обновление музейных экспозиций, которые отображают события, связанные с украинским освободительным движением 20-50-х годов XX столетия, в частности Второй мировой войной.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины надлежит обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на консолидацию украинского общества, исследование роли, места и значения украинского освободительного движения, установление исторической и социальной справедливости, защиту прав участников украинского освободительного движения.

Как сообщал УНИАН, 14 октября, пребывая с рабочей поездкой в Сумской области, В.ЮЩЕНКО сказал, что будет настаивать на скорейшем рассмотрении Верховной Радой законопроекта об определении статуса воинов ОУН-УПА. Президент напомнил, что год назад поручил правительству создать комиссию, которая должна была провести тщательное историческое исследование роли и места ОУН-УПА. Комиссия завершила свою работу около 4 месяцев назад, и теперь необходимо, чтобы на основе этих исследований в парламент была внесена законодательная инициатива, которая определила бы статус воинов Украинской повстанческой армии.