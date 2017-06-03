История как оправдание войны

Практически любые встречи европейских и российских политиков в публичной плоскости всегда затрагивают тему Украины. Хотя, по сути, переливают из пустого в порожнее. Так было и в ходе переговоров Макрона и Путина в Париже. Договорились, что будут договариваться в бессильном «нормандском формате». А это значит, что мира на Донбассе в обозримом будущем не видать.

Намного более противоречивым оказался путинский пассаж про «русскую» Анну, королеву Франции, дочь «нашего», то есть, тоже «русского» Ярослава Мудрого. Как говорится, ловкость рук и никакого обмана, или разделение – истории на наших глазах. Что-то подобное уже было. Давайте вспомним 16 декабря 2010 года. Тогда российский правитель Путин, будучи в статусе премьер-министра, заявил, что Россия победила бы в Великой Отечественной Войне даже без Украины. Потому что россияне – страна победитель.

И сейчас происходит что-то подобное. Если немножко посмотреть запрещенные в Украине российские каналы, то можно даже удивиться с каким упорством и аргументацией там обосновывают, что Анна Ярославна – уже тысячу лет назад была «русской». Существовала бы уже тогда Москва, наверняка бы нашли доказательства, что она коренная москвичка. А так как независимой Украины тогда не было, то и современные украинцы не имеют права считать ее своей. Максимум, общей, но только «русской». А дальше идут размышления о «братских народах» или даже «единым народе». А если народ «единый», вывод напрашивается сам собой: украинцев придумали в австрийском Генштабе.

Вообще в современной России «Киев» «киевской» стараются выбросить из всех исторических дискурсов

Россия вообще любит играть словами. Например, Путин и кремлевские СМИ упорно говорят о каком-то конфликте на «юго-востоке «Украины», в то время, как ни одну из южных областей не топтал русский оккупационный сапог. А если говорить о захваченном Крыме, тогда выходит, что Путин сам признает его украинской территорией.

Вообще в современной России «Киев» «киевской» стараются выбросить из всех исторических дискурсов. Путин не случайно забыл сказать Анна Киевская, тут уже не употребляют устоявшийся в советские годы термин «Киевская Русь», сократив его до «Русь» или заменив на «Древняя Русь».

Конечно, каждая страна имеет права сходить с ума на свой лад. Главное делать это в рамках своих государственных границ. Но РФ – случай особенный. История используется как обоснование захвата территорий. Почитайте так называемую крымскую речь Путина. Одним из аргументом аннексии стал тот факт, что святой князь Владимир принял здесь крещение Руси. Только тогда забыл упомянуть, что князь-то киевский.

В 2016 году у стен Кремля появился памятник князю Владимиру как родоначальнику российского государства. Вот как его оценили спустя тысячу лет после смерти. А раньше как-то руки не доходили. Времени не хватало или это не требовалось для реконструкции тысячелетней истории России. Кстати, ещё не так давно на месте памятника Владимиру высаживалась цветочная композиция «Слава КПСС».

Сколько бы ни говорили, что современная Украина не имеет права считать себя преемником Киевской Руси, но княжий знак Ярослава Мудрового очень похож на то, что изображено на современном паспорте гражданина Украины.

О таком давнем тысячелетнем прошлом можно спорить бесконечно, и не прийти к общему знаменателю. Фейсбука в XX-м веке не было, газет тоже. С источниками вообще слабо. Сколько бы ни говорили, что современная Украина не имеет права считать себя преемником Киевской Руси, но княжий знак Ярослава Мудрового очень похож на то, что изображено на современном паспорте гражданина Украины.

Роман Цимбалюк, Москва